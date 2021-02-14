После гибели человека на шахте в Кузбассе организована проверка

Следственный комитет начал проверку после гибели человека в результате обрушения породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что тело погибшего было поднято на поверхность.

Согласно предварительным данным, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном.

Ранее стало известно, что МЧС России подтверждает, что при обрушении породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке погиб один человек.