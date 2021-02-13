В Саратове в общежитии обнаружили тела трёх мужчин

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трёх мужчин в комнате общежития в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в областном управлении СК России.

«По предварительным данным, 13 февраля 2021 года в утреннее время жильцы общежития, расположенного на улице Молодёжной в городе Энгельсе, обнаружили в одной из комнат тела 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Уточняется, что после завершения осмотра будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчин.

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