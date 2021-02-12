Психолог рассказала, как часто могут созваниваться супруги

Психолог Алиса Метелина рассказала, как часто могут созваниваться супруги.

«Чтобы не разрушить брак, а его укрепить, конечно, супруги должны быть на связи. Но на связи — это не значит быть на коротком поводке. Люди, которые созваниваются по несколько раз в день, — это признак тревожной привязанности», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это свидетельствует о том, что люди не могут долго находиться без контакта с партнёром. Вместе с тем, уточнила Метелина, это нормально, если устраивает обоих супругов.

Если же частые звонки совершает только одна сторона, то нужно серьёзно задуматься, считает эксперт.

Ранее психолог Наталья Панфилова в беседе со «Взглядом» рассказала, как сохранять позитивный настрой.