В Подмосковье планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году

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В Московской области планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году.
В Подмосковье планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«В прошлом году в 20 муниципалитетах было создано 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов», — заявили в пресс-центре.

Там отметили, что работа в этом году затронет почти все городские округа.

Как заявил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, создание комплексов позволит оптимизировать административный и управленческий аппарат и увеличить внебюджетные источники финансирования.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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