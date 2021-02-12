В Подмосковье планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году

В Московской области планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«В прошлом году в 20 муниципалитетах было создано 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов», — заявили в пресс-центре.

Там отметили, что работа в этом году затронет почти все городские округа.

Как заявил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, создание комплексов позволит оптимизировать административный и управленческий аппарат и увеличить внебюджетные источники финансирования.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.