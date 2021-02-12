В Подмосковье планируют создать более 600 образовательных комплексов в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
«В прошлом году в 20 муниципалитетах было создано 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов», — заявили в пресс-центре.
Там отметили, что работа в этом году затронет почти все городские округа.
Как заявил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, создание комплексов позволит оптимизировать административный и управленческий аппарат и увеличить внебюджетные источники финансирования.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.