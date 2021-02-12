Семейный психолог рассказала о способах примирения после ссоры

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о способах примирения после ссоры.
Семейный психолог рассказала о способах примирения после ссоры
  • Pixabay

«Не надо нагнетать эту напряжённость и эмоциональность. Если вы начинаете подшучивать, то, как правило, и партнёру легче подключиться. Во-вторых, если ссора уже началась, то хорошо бы переключиться и сказать, что стоп, давай выйдем, пройдёмся и поговорим», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, пока идут сборы, накал начинает сходить на нет.

Как считает эксперт, каждая ссора имеет точку невозврата, когда люди переходят на оскорбления, и в таком случае может потребоваться помощь со стороны, к примеру, психолога.

«А замалчивание приводит к тому, что очень много накапливается эмоций и слов», — уточнила она.

Панфилова добавила, что далеко не всегда нужен именно подготовленный специалист — зачастую достаточно обратиться за поддержкой к друзьям или родственникам.

Ранее психолог Наталья Панфилова в беседе со «Взглядом» рассказала, как сохранять позитивный настрой.

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