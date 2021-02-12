В Подмосковье провели спартакиаду для воспитанников детских домов

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Свыше 100 воспитанников детских домов Подмосковья стали участниками спартакиады Ларисы Лазутиной. Мероприятие прошло в Одинцове.
В Подмосковье провели спартакиаду для воспитанников детских домов
  • ©odin.ru

Как передаёт телеканал «360», спартакиаду организовали в Подмосковье уже в третий раз.

Вместе с детьми участницей лыжного забега стала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

«Такую добрую традицию мы продолжим и в следующие годы. Вообще ребята в детских домах занимаются разными видами спорта», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина, отметив, что воспитанники увлекаются лыжами, футболом, хоккеем, плаванием, единоборствами и другими направлениями.

По сообщениям НТВ, в Ленинградской области в Светогорске в рамках программы «Газпром» — детям» открылся современный ледовый стадион.

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