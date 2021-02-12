В Петербурге пройдёт всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2021»

В Петербурге в субботу, 13 февраля, состоится всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021», в которой примут участие тысячи желающих.

Об этом сообщает kp.ru.

«Лыжня России» — это самая массовая Всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. Она проводится ежегодно уже почти 40 лет — с 1982 года. Традиционно мероприятие в Санкт-Петербурге собирает более 20 тыс. поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта», — прокомментировали мероприятие в Смольном.

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