Эксперт прокомментировал популярность подержанных автомобилей в России

Партнёр «Автоброкер Клуба» Виктор Александров прокомментировал популярность подержанных автомобилей в России.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что продажи на вторичном рынке растут по нескольким причинам — например, у дилеров не всегда есть нужная комплектация и приходится ждать нужных деталей. Также цены на новые автомобили часто растут, отметил эксперт.

Как заявил Александров, при покупке машин с пробегом всегда можно полагаться на более гибкий подход.

«Автоброкеры также могут предложить автомобили на заводской гарантии с минимальным пробегом по цене на 15—20% ниже дилерской. И это без навязывания дополнительного оборудования и страховок. В целом автоброкеры могут предложить более выгодные условия покупки, автокредита и выбора автомобилей», — сказал эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в России в январе.