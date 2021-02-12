В Тюменской области в ДТП пострадали четыре человека

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Легковые автомобили Chevrolet Lacetti и Mazda Familia столкнулись 12 февраля около 13:00 на 187-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень.
В Тюменской области в ДТП пострадали четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные пресс-службы ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Mazda, двигаясь по правому крайнему ряду, выехал на обочину, а затем попытался развернуться и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet, который ехал по левому ряду движения.

В результате ДТП пострадали четыре человека: 31-летний водитель и пассажир Chevrolet, а также 65-летний водитель и пассажирка Mazda, которая получила тяжёлые травмы — женщину зажало в машине.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

По сообщениям URA.RU, прокуратура Челябинской области начала проверку по факту ДТП со школьным автобусом.

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