Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — говорится в сообщении столичного главка МВД России.

Ранее сообщалось, что по факту нарушений на несогласованных акциях в стране в январе и феврале было возбуждено 90 уголовных дел.