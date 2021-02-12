Путин наградил школьника из Биробиджана за спасение трёх человек при пожаре

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры.

Об этом сообщает «Взгляд».

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» города Биробиджана, Еврейская автономная область», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае 2020 года Александр Комплектов помог выбраться женщине и двум мужчинам из горящего дома в селе Бирофельд (ЕАО), которые спали, когда в доме начался пожар.