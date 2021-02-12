Путин наградил школьника из Биробиджана за спасение трёх человек при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» города Биробиджана, Еврейская автономная область», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае 2020 года Александр Комплектов помог выбраться женщине и двум мужчинам из горящего дома в селе Бирофельд (ЕАО), которые спали, когда в доме начался пожар.