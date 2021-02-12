Путин наградил школьника из Биробиджана за спасение трёх человек при пожаре

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры.
Путин наградил школьника из Биробиджана за спасение трёх человек при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» города Биробиджана, Еврейская автономная область», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае 2020 года Александр Комплектов помог выбраться женщине и двум мужчинам из горящего дома в селе Бирофельд (ЕАО), которые спали, когда в доме начался пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить