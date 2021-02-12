Аналитики выяснили самые частые причины ссор в российских парах

Аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe провели опрос и выяснили, из-за чего чаще всего ссорятся российские пары.

Об этом пишут «Известия».

Больше всего ссор происходит из-за вредных привычек партнёра или разделения домашних обязанностей. На первую причину чаще жалуются женщины — 24% опрошенных, среди опрошенных мужчин — 17%.

10% респондентов отметили, что зачастую конфликты в отношениях происходят «без повода». Ещё 13% респондентов сообщили, что вообще не ругаются.

«И женщины (50%), и мужчины (47%) при конфликтах предпочитают не разговаривать с партнёром до момента примирения. Инициативу в примирении проявляют как женщины, так и мужчины — 60% опрошенных отметили, что мирятся по очереди, в зависимости от ситуации», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. россиян.

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