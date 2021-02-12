Аналитики выяснили самые частые причины ссор в российских парах

Короткая ссылка
Аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe провели опрос и выяснили, из-за чего чаще всего ссорятся российские пары.
Аналитики выяснили самые частые причины ссор в российских парах
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Больше всего ссор происходит из-за вредных привычек партнёра или разделения домашних обязанностей. На первую причину чаще жалуются женщины — 24% опрошенных, среди опрошенных мужчин — 17%.

10% респондентов отметили, что зачастую конфликты в отношениях происходят «без повода». Ещё 13% респондентов сообщили, что вообще не ругаются.

«И женщины (50%), и мужчины (47%) при конфликтах предпочитают не разговаривать с партнёром до момента примирения. Инициативу в примирении проявляют как женщины, так и мужчины — 60% опрошенных отметили, что мирятся по очереди, в зависимости от ситуации», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. россиян.

Как ранее сообщало издание «Невские новости», продажи валентинок в Санкт-Петербурге выросли в 16 раз накануне 14 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить