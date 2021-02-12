В Тульской области вдоль федеральных трасс развернули пункты обогрева

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Пункты обогрева развёрнуты вдоль федеральных трасс Тульской области. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба МЧС России.
В Тульской области вдоль федеральных трасс развернули пункты обогрева
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как передаёт НСН, в сообщении отмечается, что в Тульской области на федеральной трассе М2 «Крым» развёрнуто четыре пункта обогрева и два пункта — на федеральной трассе М4 «Дон».

Передвижные пункты обогрева работают круглосуточно. В них есть питьевая вода, чайники, аптечки и устройства для подзарядки телефонов.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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