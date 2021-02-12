В Тульской области вдоль федеральных трасс развернули пункты обогрева
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Как передаёт НСН, в сообщении отмечается, что в Тульской области на федеральной трассе М2 «Крым» развёрнуто четыре пункта обогрева и два пункта — на федеральной трассе М4 «Дон».
Передвижные пункты обогрева работают круглосуточно. В них есть питьевая вода, чайники, аптечки и устройства для подзарядки телефонов.
Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.