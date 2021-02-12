В Подмосковье пресечена деятельность крупной нарколаборатории

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нарколаборатории, которая ежемесячно производила около 500 кг запрещённых веществ. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц», — приводит ТАСС её слова.

Волк уточнила, что во время обыска изъято 165 кг наркотических средств.

Ранее издание «Новый Севастополь» передавало, что в Севастополе правоохранители заключили под стражу и предъявили обвинение главарю преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

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