В Подмосковье с начала года сдали на переработку более 42 тысяч ёлок

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Жители Подмосковья активно участвуют в экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке». С начала года в регионе на переработку сдали более 42 тыс. новогодних деревьев.
В Подмосковье с начала года сдали на переработку более 42 тысяч ёлок
  • РИА Новости

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Акцию организуют для того, чтобы увеличить объём вторичной переработки и привлечь жителей к правильной утилизации новогодних елей. Она продлится до 15 февраля.

Для сбора деревьев в регионе открыли 224 пункта приёма. Также ёлки можно отвезти на 45 пунктов раздельного сбора мусора «Мегабак».

В январе ОТР передавала, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».

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