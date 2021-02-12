В Подмосковье с начала года сдали на переработку более 42 тысяч ёлок
- РИА Новости
Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Акцию организуют для того, чтобы увеличить объём вторичной переработки и привлечь жителей к правильной утилизации новогодних елей. Она продлится до 15 февраля.
Для сбора деревьев в регионе открыли 224 пункта приёма. Также ёлки можно отвезти на 45 пунктов раздельного сбора мусора «Мегабак».
В январе ОТР передавала, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».