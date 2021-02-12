В Подмосковье с начала года сдали на переработку более 42 тысяч ёлок

Жители Подмосковья активно участвуют в экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке». С начала года в регионе на переработку сдали более 42 тыс. новогодних деревьев.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Акцию организуют для того, чтобы увеличить объём вторичной переработки и привлечь жителей к правильной утилизации новогодних елей. Она продлится до 15 февраля.

Для сбора деревьев в регионе открыли 224 пункта приёма. Также ёлки можно отвезти на 45 пунктов раздельного сбора мусора «Мегабак».

В январе ОТР передавала, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».