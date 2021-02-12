В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах

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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала необходимость ношения перчаток в общественных местах.
В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах
  • © РИА Новости / Мария Девахина

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования... Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», — отметила Вуйнович в интервью РБК.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва дала рекомендации по ношению перчаток. В беседе с сайтом «Москва 24» она сказала, что даже если человек привился, то он всё равно должен соблюдать меры предосторожности. По её словам, мытьё рук и ношение перчаток — часть профилактики, но не главная. Как считает Ткачёва, важнее всего — носить маску.

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