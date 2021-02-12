Выживший в результате взрыва во Владикавказе рассказал о ЧП

Выживший при обрушении здания магазина во Владикавказе рассказал о произошедшем.

«Я работал ночью в этом здании, под утро заснул, и от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — рассказал он.

По словам сотрудника бригады скорой помощи, мужчина родился в рубашке, у него только ссадина на руке.

«По приезде на вызов к нам подвели пострадавшего — ну как пострадавшего… который был в эпицентре на третьем этаже. Когда осмотрели его, никаких повреждений не нашли, совершенно здоровый парень. Как ему это удалось, я не знаю. Возраст — 33 года. Кроме ссадины на руке, ничего не обнаружено, парень родился в рубашке», — цитирует РИА Новости медика.

По предварительной версии, причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа. На месте завалов работают 120 человек.