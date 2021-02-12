Инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в России

Короткая ссылка
Весенний всплеск заболевания коронавирусом в России, возможно, придётся на середину апреля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определённое депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — приводит РИА Новости слова Тимакова.

Он подчеркнул, что «в случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений весной России грозит большой всплеск заболеваемости».

Тимаков добавил, что в середине апреля возможен подъём заболеваемости коронавирусом.

Ранее врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить