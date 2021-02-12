Инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в России

Весенний всплеск заболевания коронавирусом в России, возможно, придётся на середину апреля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определённое депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — приводит РИА Новости слова Тимакова.

Он подчеркнул, что «в случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений весной России грозит большой всплеск заболеваемости».

Тимаков добавил, что в середине апреля возможен подъём заболеваемости коронавирусом.

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