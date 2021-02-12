В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
- РИА Новости
«33 самолёта-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что к границам приближались 12 зарубежных беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что дежурные силы ПВО не допустили нарушения российских государственных границ.
Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили около 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных воздушных судов, которые приближались к границам России в 2020 году.