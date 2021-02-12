В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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В течение недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
  • РИА Новости

«33 самолёта-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к границам приближались 12 зарубежных беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что дежурные силы ПВО не допустили нарушения российских государственных границ.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили около 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных воздушных судов, которые приближались к границам России в 2020 году.

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