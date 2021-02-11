Путин выделил средства для выплат ветеранам в Севастополе
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Документ опубликован на портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента России 83 175 тыс. рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», — говорится в тексте.
Как сообщает ТАСС, 22 декабря глава государства подписал закон о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов войны.
Удостоверения «Житель осаждённого Севастополя» начали выдавать в конце декабря.