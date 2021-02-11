Путин выделил средства для выплат ветеранам в Севастополе

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 80 млн рублей из резервного фонда на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя».

globallookpress.com

Документ опубликован на портале правовой информации. «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента России 83 175 тыс. рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», — говорится в тексте. Как сообщает ТАСС, 22 декабря глава государства подписал закон о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов войны. Удостоверения «Житель осаждённого Севастополя» начали выдавать в конце декабря.