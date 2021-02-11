В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов

В санаториях Ставропольского края в 2020 году отдохнули свыше 325 тыс. туристов.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональноей Министерство туризма.

«Регион стал инициатором реабилитации на базе курортов медиков, работающих с больными COVID-19», — заявил глава ведомства Александр Трухачёв.

Всего Ставрополье посетили 570 тыс. туристов.

На предстоящий месяц забронировано более 19 тыс. путёвок в санатории.

Ранее, как сообщало ФАН, стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.