В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов

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В санаториях Ставропольского края в 2020 году отдохнули свыше 325 тыс. туристов.
В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональноей Министерство туризма.

«Регион стал инициатором реабилитации на базе курортов медиков, работающих с больными COVID-19», — заявил глава ведомства Александр Трухачёв.

Всего Ставрополье посетили 570 тыс. туристов.

На предстоящий месяц забронировано более 19 тыс. путёвок в санатории.

Ранее, как сообщало ФАН, стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.

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