В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональноей Министерство туризма.
«Регион стал инициатором реабилитации на базе курортов медиков, работающих с больными COVID-19», — заявил глава ведомства Александр Трухачёв.
Всего Ставрополье посетили 570 тыс. туристов.
На предстоящий месяц забронировано более 19 тыс. путёвок в санатории.
Ранее, как сообщало ФАН, стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.