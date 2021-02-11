В Подмосковье рассказали о поддержке ветеринарной службы в 2020 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
«Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии позволило повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению, обеспечить ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие территории региона», — заявил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.
По его словам, в 2021 году в Подмосковье продолжат работу по модернизации ветслужбы.
Как отметил Воскресенский, помимо покупки техники и оборудования, внедряются цифровые сервисы.
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