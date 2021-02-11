В Севастополе возбудили дело после проверки в батутном центре

Короткая ссылка
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в батутном центре. В прошлом году в нём травмировались несколько детей.
В Севастополе возбудили дело после проверки в батутном центре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

«В деятельности батутного центра Monkey по улице Ковпака в Севастополе в период с марта 2017 года по октябрь 2020 года не были приняты необходимые организационные меры по обеспечению надлежащего функционирования и безопасного использования аттракционов. При оказании посетителям услуг использовались не зарегистрированные в установленном порядке аттракционы (батуты) с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к их безопасной эксплуатации», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить