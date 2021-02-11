В Севастополе возбудили дело после проверки в батутном центре

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в батутном центре. В прошлом году в нём травмировались несколько детей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

«В деятельности батутного центра Monkey по улице Ковпака в Севастополе в период с марта 2017 года по октябрь 2020 года не были приняты необходимые организационные меры по обеспечению надлежащего функционирования и безопасного использования аттракционов. При оказании посетителям услуг использовались не зарегистрированные в установленном порядке аттракционы (батуты) с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к их безопасной эксплуатации», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.