В Татарстане прокомментировали стоимость аренды загородного жилья

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В Татарстане за год в два раза выросла цена за аренду загородного жилья: в 2020 году она составила в среднем 30 тыс. рублей в месяц, что превышает показатель 2019 года на 50%.
В Татарстане прокомментировали стоимость аренды загородного жилья
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время».

Подорожала также загородная недвижимость. За год цены на неё выросли на 11%. Средняя цена дома составила 2,1 млн рублей. При этом спрос на дома в республике вырос на 60%.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев в ряде причин этого явления назвал локдаун и нестабильную эпидемиологическую обстановку, а также пришедший с этим новый тренд на деурбанизацию.

Ранее «Известия» сообщали, что по итогам 2020 года аренда частных домов в пригородах России подорожала на 56%, стоимость их покупки выросла на 3%, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

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