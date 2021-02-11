В Подмосковье предприятия по деревообработке могут получить льготные займы

Новые льготные программы предусмотрены для заводов по деревообработке в Подмосковье — они могут получить займы в Фонде развития промышленности.

Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что на покупку техники для модернизации производства можно получить от 20 млн до 100 млн рублей, передаёт телеканал «360».

«Ставка по кредиту составит от 1% до 3% годовых… В региональном и федеральном ФРП будут финансировать проекты по новой программе в соотношении 30 на 70», — уточнила Зиновьева.

Вместе с тем предприятия Подмосковья смогут воспользоваться действующей программой российского ФРП «Проекты развития» и получить заём на сумму от 50 млн до 500 млн рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.