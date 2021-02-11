В Роспотребнадзоре назвали число вариантов коронавируса

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Заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что сейчас насчитывается порядка 40 тыс. вариантов вируса SARS-CoV-2.
В Роспотребнадзоре назвали число вариантов коронавируса
  • РИА Новости

«Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тыс. различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых являются уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приступил к ускоренной сертификации российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, процесс может занять 15—20 дней.

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