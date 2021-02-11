Губернатор Приморья дал распоряжение ускорить расселение ветхого жилья

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Глава Приморья Олег Кожемяко поручил ускорить процесс расселения граждан из ветхих квартир и домов до конца 2023 года.
Губернатор Приморья дал распоряжение ускорить расселение ветхого жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В данный момент в муниципалитетах идёт работа по подбору земельных участков — в марте начнётся проектирование и строительство домов для переселения жителей.

«Из 103 тыс. ликвидировано уже более 22 тыс. кв. м аварийного жилья. К декабрю 2023 года для переселения людей из аварийного жилищного фонда будет построено 58,6 тыс. кв. м. Остальную недвижимость будем приобретать на первичном и вторичном рынках», — рассказал министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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