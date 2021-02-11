В Ростовской области начались учения мотострелков

В Ростовской области на полигоне Кадамовский начались первые в этом году тактические учения мотострелков, сообщили в Южном военном округе.

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Как передаёт rostovgazeta.ru, в ротном тактическом учении с боевой стрельбой принимали участие 300 мотострелков. При проведении учения использовались, в частности, танки Т-72Б3, беспилотники для разведки и корректировки стрельбы и прочая военная техника. Во время стрельбы мотострелки израсходовали свыше 3 тыс. боеприпасов различного калибра. Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области.