Суд Омска вынес приговор двум наркокурьерам

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Омский районный суд вынес приговор по уголовным делам в отношении двух наркокурьеров. Они получили 6,5 и 8,5 года колонии.
Суд Омска вынес приговор двум наркокурьерам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на УФСБ России по Омской области.

Злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Омской области в июле прошлого года. По имевшейся информации, они занимались пересылкой и сбытом наркотиков в крупном размере. Во время личного досмотра у них нашли 10,7 кг героина.

Уголовные дела возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

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