В Москве врачи спасли пациентку с поражением 100% лёгких

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В Москве врачи НИИ имени Склифосовского смогли вылечить пациентку, у которой диагностировали 100%-ное поражение лёгких.
В Москве врачи спасли пациентку с поражением 100% лёгких
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение столичного комплекса социального развития.

«Врачи Склифа спасли пациентку с 100%-ным поражением лёгких», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что женщина долгое время лечилась самостоятельно, таким образом усугубив своё состояние. Во время компьютерной томографии у неё обнаружили 100%-ное поражение лёгких.

Для стабилизации состояния пациентки и перевода её из реанимации в палату потребовалось почти три недели. Она проходила лечение с помощью основной терапии и гипербарической оксигенации. Отмечается, что пациентка провела в стационаре два месяца, в настоящее время она готовится к выписке.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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