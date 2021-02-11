В Москве врачи спасли пациентку с поражением 100% лёгких
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение столичного комплекса социального развития.
«Врачи Склифа спасли пациентку с 100%-ным поражением лёгких», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что женщина долгое время лечилась самостоятельно, таким образом усугубив своё состояние. Во время компьютерной томографии у неё обнаружили 100%-ное поражение лёгких.
Для стабилизации состояния пациентки и перевода её из реанимации в палату потребовалось почти три недели. Она проходила лечение с помощью основной терапии и гипербарической оксигенации. Отмечается, что пациентка провела в стационаре два месяца, в настоящее время она готовится к выписке.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.