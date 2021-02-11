Депутат рассказала о строительстве спортивного кластера на Воробьёвых горах в Москве

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Депутат Мосгордумы Мария Киселёва рассказала о строительстве спортивного кластера на Воробьёвых горах.
Депутат рассказала о строительстве спортивного кластера на Воробьёвых горах в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Проект станет продолжением «Лужников» и сформирует целый спортивный район по обе стороны Москвы-реки, передаёт НСН.

Киселёва уточнила, что в спортивном кластере на Воробьёвых горах планируется обустроить три горнолыжные трассы, лыжный трамплин и трамплин для сноуборда Big Air.

В будущем на Воробьёвых горах появится спортивная школа. Проект предусматривает также восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72.

Полностью завершить работы планируется к 2023 году.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал о строительстве спортивных сооружений в Калининградской области.

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