Песков сообщил о встрече Путина с главными редакторами СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации.

По словам Пескова, во встрече участвовали 35 человек. Встреча была продолжительной, она проходила в формате видеоконференции.

Представитель Кремля объяснил, что такие беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, определяющие редакционную политику, «могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъяснёнными».

Также Песков рассказал, что некоторые участники встречи «слили просто какую-то часть беседы своим коллегам».

«Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе off the record, без цитирования», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, когда российский президент Владимир Путин встретится с главами думских фракций и в каком формате пройдёт встреча.