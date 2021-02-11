Эксперт по безопасности рассказал, что делать во время сильного снегопада

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что делать во время сильного снегопада.

«В первую очередь тепло уходит через голову и шею. При всём этом нужно быть осторожным, потому что в капюшоне периферийное зрение ухудшается, человек может не заметить надвигающуюся опасность в виде автомобиля или падающей ветки дерева», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в такую погоду лучше не надевать наушники, чтобы слышать сигналы водителей. Одежда должна быть яркой и иметь светоотражающие элементы.

«Во время движения нужно смотреть по сторонам, в том числе вверх и вниз», — рекомендует Халилов.

Он также напомнил, что в непогоду желательно закладывать больше времени на дорогу, поскольку есть вероятность нештатных ситуаций.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.