В Подмосковье время дозвона до экстренных служб сократилось до восьми секунд

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Министр госуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что в регионе интегрировали систему–112 и номера экстренных служб. Теперь время дозвона сократилось до восьми секунд.
В Подмосковье время дозвона до экстренных служб сократилось до восьми секунд
  • РИА Новости

Это позволит максимально уменьшить количество непринятых вызовов. Если жителям не удастся дозвониться до спасательных служб за восемь секунд, их автоматически соединят со службой 112, подчеркнул министр.

«Это обеспечит 100%-ный контроль всех входящих вызовов», — цитирует его слова телеканал «360».

Еженедельно единый номер службы спасения 112 в Московской области принимает около 200 тыс. звонков. Система была внедрена в регионе шесть лет назад.

По сообщениям сайта «Москва 24», москвичи более 1,6 млн раз обратились в кол-центр комплекса социального развития Москвы.

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