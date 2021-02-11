Спасатель рассказал, как вести себя во время снегопада
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«Лучше в такой период непогоды пользоваться общественным транспортом: метро, трамваем, автобусом, маршрутным такси. Потому что у них привилегии — выделенные полосы, которые чистят гораздо быстрее», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если всё же нужно поехать в дальнюю поездку на машине, то желательно запастись тёплыми вещами, термосом с чаем.
Как отметил Щетинин, в мороз необходимо позаботиться о своей теплозащите, соответствующей одежде и обуви.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить в службу 112.
Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.