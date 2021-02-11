В Ростовской области перезахоронили останки воинов, погибших в Великую Отечественную войну

На хуторе Чапаев Ростовской области перезахоронили останки воинов, погибших при освобождении Белокалитвинского района в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Во время церемонии память бойцов почтили троекратным оружейным залпом. Также принимал участие военный оркестр. Кроме того, состоялось возложение цветов к могиле освободителей хутора.

Ранее ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала рост интереса россиян к истории Великой Отечественной войны.