В Москве рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году
- ©mos.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Общая сумма одобренных субсидий составила 266 млн рублей», — сказала Сергунина.
В столице на сегодняшний день действуют 37 технопарков, ещё пять создаются.
В московских технопарках размещается более 2 тыс. компаний, в которых работают свыше 67 тыс. человек.
Отмечается, что Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. За прошлый год была одобрена 51 заявка на этот вид выплат общей суммой более 104 млн рублей.
Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».