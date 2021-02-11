В Москве рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о двукратном увеличении объёма финансовой поддержки для резидентов столичных технопарков в 2020 году.
В Москве рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Общая сумма одобренных субсидий составила 266 млн рублей», — сказала Сергунина.

В столице на сегодняшний день действуют 37 технопарков, ещё пять создаются.

В московских технопарках размещается более 2 тыс. компаний, в которых работают свыше 67 тыс. человек.

Отмечается, что Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. За прошлый год была одобрена 51 заявка на этот вид выплат общей суммой более 104 млн рублей.

Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».

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