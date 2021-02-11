В Петербурге реставрационные работы в доме Набоковых завершат в 2021 году

В Петербурге завершается реставрация знаменитого дома Набоковых на Большой Морской улице, 47.

Об этом сообщает kp.ru.

В этом доме родился и жил писатель до своего отъезда в Британию после революции 1917 года. Затем помещение занял военный комиссариат Адмиралтейского района. С 1922 по 1935 год в лицевом корпусе было помещение Датской телеграфной компании. В 1993 году открылись музей Набокова и «Санкт Петербургская детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского».

Все реставрационные работы планируется завершить к 1 сентября. Ремонт в здании шёл с 2014 года.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в Москве будет отреставрирован дом-комод, где в 1886—1890-х годах жил писатель Антон Чехов.