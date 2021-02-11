Стоимость аренды загородной недвижимости в России возросла на 56% в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом информируют «Известия».
Спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%, долгосрочной арендой россияне стали интересоваться на 4% чаще, чем в 2019-м.
Количество объявлений о продаже осталось на уровне 2019 года, а об аренде сократилось на 20%.
Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 тыс. рублей в месяц по стране, сообщили аналитики.
Существенное подорожание было отмечено в категории долгосрочной аренды дач (+59%) и загородных домов (+33%). Аренда коттеджей и таунхаусов поднялась в цене на 27 и 11% соответственно.
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