Стоимость аренды загородной недвижимости в России возросла на 56% в 2020 году

По итогам 2020 года аренда частных домов в пригородах России подорожала на 56%, стоимость их покупки выросла на 3%, сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Об этом информируют «Известия».

Спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%, долгосрочной арендой россияне стали интересоваться на 4% чаще, чем в 2019-м.

Количество объявлений о продаже осталось на уровне 2019 года, а об аренде сократилось на 20%.

Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 тыс. рублей в месяц по стране, сообщили аналитики.

Существенное подорожание было отмечено в категории долгосрочной аренды дач (+59%) и загородных домов (+33%). Аренда коттеджей и таунхаусов поднялась в цене на 27 и 11% соответственно.

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