В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции на территории региона.

Об этом сообщает sova.info.

По словам губернатора, 15 февраля в Самарскую область прибудет более 23 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

В настоящее время в области работает 137 прививочных кабинетов, позволяющих проводить до 10 тыс. вакцинаций в день.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.