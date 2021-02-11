В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает sova.info.
По словам губернатора, 15 февраля в Самарскую область прибудет более 23 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.
В настоящее время в области работает 137 прививочных кабинетов, позволяющих проводить до 10 тыс. вакцинаций в день.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.