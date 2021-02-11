В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции на территории региона.
В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает sova.info.

По словам губернатора, 15 февраля в Самарскую область прибудет более 23 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

В настоящее время в области работает 137 прививочных кабинетов, позволяющих проводить до 10 тыс. вакцинаций в день.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.

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