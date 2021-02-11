В Подмосковье в строительном вагончике обнаружили тела пяти рабочих
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.
Отмечается, что следственным отделом по Солнечногорску «незамедлительно организованы проверочные мероприятия и на место выехала следственно-оперативная группа».
«По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
В январе сообщалось, что в Казани женщина и трое детей отравились угарным газом.