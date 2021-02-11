В Подмосковье в строительном вагончике обнаружили тела пяти рабочих

В правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение об обнаружении тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти в строительном вагончике, расположенном около деревни Никольское.

Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

Отмечается, что следственным отделом по Солнечногорску «незамедлительно организованы проверочные мероприятия и на место выехала следственно-оперативная группа».

«По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что в Казани женщина и трое детей отравились угарным газом.