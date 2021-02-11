В мэрии Москвы сообщили о сокращении числа коек для больных с COVID-19

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «положительная динамика в эпидемиологической обстановке» позволяет «вывести из работы с коронавирусом ещё около 4,7 тыс. коек».
В мэрии Москвы сообщили о сокращении числа коек для больных с COVID-19
  • РИА Новости

«К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и №5 имени О.М. Филатова», — цитирует ТАСС Ракову.

Она также сообщила, что «сокращают приём пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тыс. коек».

В конце января в Москве смягчили некоторые ограничения по COVID-19. В частности, заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы.

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