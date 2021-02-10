В Дагестане число обратившихся к врачам с отравлением возросло до 96
В Дагестане в селе Арани Хунзахского района 96 человек обратились к врачам с симптомами отравления.
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
«Всего с 4 февраля кишечная инфекция выявлена у 96 человек, 65 из них — дети», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось о 74 случаях отравления.
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