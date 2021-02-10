В Дагестане число обратившихся к врачам с отравлением возросло до 96

В Дагестане в селе Арани Хунзахского района 96 человек обратились к врачам с симптомами отравления.

Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. «Всего с 4 февраля кишечная инфекция выявлена у 96 человек, 65 из них — дети», — заявили в министерстве. Ранее сообщалось о 74 случаях отравления.