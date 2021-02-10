Эксперт прокомментировала рост интереса россиян к истории Великой Отечественной войны

Ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева прокомментировала рост интереса россиян к истории Великой Отечественной войны.

«Появление в 2012 году инициативы «Бессмертный полк» и его разрастание как явления вызвало всплеск интереса к фронтовому пути предков», — сказала она в беседе со «Взглядом».

По её словам, информация из интернета позволяет восполнить пробелы, имеющиеся в семейных архивах. Например, проект «Подвиг народа» на портале Минобороны содержит свыше 12 млн записей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» и 22 млн карточек учётной картотеки награждения орденами Отечественной войны I и II степени к 40-летию Победы.

«Периодически обновляется статистика поисковых запросов по родственникам, и она постоянно растёт», — сказала Цунаева.

В качестве ещё одного примера она назвала раздел «Судьба солдата» на сайте Поискового движения России.

Ранее ОТР сообщало, что поисковики отряда «Курган» в Курской области готовят экспозицию из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.