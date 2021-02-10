В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых

Распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова продлены сроки реализации мер режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что изменения вносятся в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора.

«Согласно документу, режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и рекомендация его соблюдения для граждан с хроническими заболеваниями продлены до 28 февраля», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 10 февраля, за сутки в России выявлено 14 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев COVID-19.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.