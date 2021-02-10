В Общественной палате оценили идею ввести обязательную сертификацию нянь

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко прокомментировал предложение замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной ввести обязательную сертификацию нянь.

«Данное предложение противоречит действующему законодательству, в частности федеральному закону о техническом регулировании. В соответствии с ним обязательная сертификация распространяется только на продукцию, перечень которой устанавливает правительство», — заявил Рыбальченко в беседе со «Взглядом».

По его словам, распространение обязательной сертификации на услуги, в том числе на услуги нянь, неоднократно обсуждалось, но не поддерживается правительством и экспертами.

Как считает эксперт, основное условие для обеления рынка и повышения качества и безопасности услуг — обязательное обучение в соответствии с профстандартом и господдержка родителей, которые используют услуги нянь.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова в беседе с НТВ рассказала о главном принципе безопасности детей.