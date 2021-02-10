Мурашко назвал процент поликлиник, работающих по новой модели

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства назвал процент поликлиник, работающих по новой модели.

«В 2020 году уже 6 тыс. поликлинических подразделений, то есть более 70% всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники», — сообщил Мурашко.

Он пояснил, что «это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Тёплый Стан, откуда по видеосвязи открыл ещё три детские поликлиники: филиал №1 ДГП №7 в Вешняках, головное здание ДГП №15 в Тимирязевском районе и ДГП №118 в Северном Бутове.