Симоньян об удалении Instagram её поста: иностранные соцсети в России должны быть закрыты

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Instagram удалил её пост.
Симоньян об удалении Instagram её поста: иностранные соцсети в России должны быть закрыты
  • © RT

«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», — написала Симоньян в Telegram.

Она также опубликовала ссылку в Telegram на пост, который был удалён Instagram.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и белёной грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса... Всё остальное мне, честно сказать, до гульфика», — говорится в посте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить