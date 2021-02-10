Симоньян об удалении Instagram её поста: иностранные соцсети в России должны быть закрыты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Instagram удалил её пост.

«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», — написала Симоньян в Telegram.

Она также опубликовала ссылку в Telegram на пост, который был удалён Instagram.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и белёной грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса... Всё остальное мне, честно сказать, до гульфика», — говорится в посте.