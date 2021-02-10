В Москве появятся мемориальные доски Юрию Никулину и Алексею Леонову

В Москве в 2021 году установят мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза и трёх деятелей искусства и государственной службы.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о Николае Челнокове, Алексее Леонове, Владимире Касатонове, Фёдоре Акулишнине и Иване Злыденном, а также о народном артисте СССР Юрии Никулине, композиторе Аркадии Островском и министре газовой промышленности СССР Василии Динкове.

«Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали. Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять — семь мемориальных досок в честь героев нашей страны», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Решение об установке принимает специальная комиссия. С 2011 по 2020 год на фасадах столичных домов появилось 214 таких табличек.

Ранее ОТР сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.