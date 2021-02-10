Психолог дала советы родителям по использованию гаджетов детьми

Детский психолог Татьяна Шишова дала советы родителям по использованию гаджетов детьми.

В беседе с Life.ru она напомнила, что родители по закону обязаны контролировать своих детей, и так же как ребёнку объясняют, почему его не отпускают гулять одного, в случае с мобильным контролем нужно рассказать, почему в нынешних условиях это необходимо.

«Мы сами понимаем, что в интернете много вредного и опасного. С другой стороны, государство требует от родителей, чтобы они контролировали детей. Надо объяснить ребёнку, что, когда он вырастет и будет совершеннолетним, тогда уже сам будет распоряжаться своей жизнью, но при этом нести полную ответственность за свои поступки», — сказала Шишова.

Ранее семейный психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук Елена Чеботарёва в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм.